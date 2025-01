"Wir alle wollen in Sicherheit leben"

"Wir sind in Gedanken bei den Familien der Opfer des Attentats in Aschaffenburg. Wir alle wollen in Sicherheit leben und wollen, dass diese Art von Gewalt verhindert wird", teilte der Flüchtlingsrat außerdem mit. "Forderungen nach Abschiebungen und Abschottungen gehen jedoch völlig an der Realität vorbei."