Das Rektorat betont, dass nur sieben Klassen mit 124 Schülern von den Kontrollen betroffen seien. Die Berufsschulen und das Gymnasium auf dem Ulmer Kuhberg besuchen rund 2.200 junge Leute.

Hausrecht und Platzverweise

Die Sicherheitsleute seien befugt, einzugreifen. Doch Ziel sei Deeskalation, teilt die Stadt mit. Die Kräfte können das Hausrecht durchsetzen und in Abstimmung mit der Schulleitung auch Platzverweise aussprechen. "Hoheitliche Befugnisse liegen weiterhin ausschließlich bei der Polizei", betont die Stadt.

Die Eingangskontrolle an der Ulmer Schule ist nach einer Umfrage unter den vier Regierungspräsidien im Land offenbar einzigartig. Die Behörde in Stuttgart kennt lediglich eine Privatschule, die Sicherheitskräfte beschäftigt, nennt aber keine Details. In Freiburg sind in den Abendstunden Wachleute an einer Schule aktiv im Einsatz - das Gelände befinde sich in der Nähe eines Drogenumschlagplatzes und sei wegen eines Abendgymnasiums frei zugänglich. Dort sollen die Kräfte Unbefugte vor allem aus der Drogenszene fernhalten.