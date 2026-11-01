Nach Gewaltnacht: Migrantische Chaoten? Pistorius hinterfragt Dobrindt-Aussage

Berlin - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist auf Distanz zu Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gegangen, der gewaltbereite linke Gruppen und "migrantische Chaoten" für die Krawalle nach Jugend-Demonstrationen verantwortlich gemacht hat. Auf Dobrindts Äußerungen angesprochen, sagte Pistorius in der ZDF-Sendung "Berlin direkt": "Wenn es so wäre, wäre es sicher richtig, es so zu benennen. Ich weiß nicht, ob es so ist." Später schob er nach: "Ich mache mir diese Definition nicht zu eigen, weil ich die Fakten nicht nachvollziehen kann auf die Schnelle."