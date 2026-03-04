Das umstrittene Heizungsgesetz der früheren Ampel-Koalition wird auf Drängen der CDU durch ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz ersetzt. „Wir haben unser Versprechen gehalten. Der Staat zieht sich aus dem Heizungskeller der Menschen zurück. Die Entscheidung, wie geheizt wird, gehört wieder in die Hände der Eigentümer“, erklärt die Sonneberger Landtagsabgeordnete Beate Meißner (CDU). Klimaschutz brauche Akzeptanz und dürfe nicht durch überzogene Vorschriften erzwungen werden.