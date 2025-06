Nürnberg (dpa/lby) - Nach der gescheiterten Kandidatur für den Bundestag will der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, bei der nächsten Wahl einen weiteren Anlauf unternehmen. "Wir werden nicht locker lassen, bis wir endlich drin sind in diesem Bundestag", sagte Aiwanger auf dem Bundesparteitag der Freien Wähler (FW) in Nürnberg.