Nach Gerichtsentscheidung: Rapper 18 Karat in der Nacht nach Portugal abgeschoben

Das sind die Gründe für die Abschiebung

Für die Beendigung seines Aufenthalts in Deutschland gebe es "zwingende Gründe der öffentlichen Ordnung", hatten in erster Instanz bereits die Verwaltungsrichter in Gelsenkirchen ausgeführt. Er habe kiloweise mit Drogen gehandelt - die Folgen dieser Art illegalen Betäubungsmittelhandels seien schwerwiegend für die Gesellschaft. Zudem sahen die Richter konkrete Wiederholungsgefahr: Der Kläger habe sich nicht ersichtlich aus dem Netzwerk gelöst, in dem er die Taten begangen habe.