Nach Gerichtsentscheid: Wadephul besorgt wegen Absetzung von CHP-Chef in der Türkei

Berlin/Helsingborg - Außenminister Johann Wadephul hat die Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei in der Türkei kritisiert - auch mit Blick auf die angestrebte EU-Mitgliedschaft des Landes. "Die türkische Regierung bekräftigt, dass sie an einer EU-Mitgliedschaft festhalten will, und wir wollen sie dabei unterstützen, aber eine Entscheidung wie die von gestern steht im Widerspruch zu diesem Bekenntnis", sagte der CDU-Politiker am Rande des Nato-Außenministertreffens im schwedischen Helsingborg.