Thüringens AfD-Fraktion hat einen Windenergie-Stopp für ganz Thüringen beantragt. Wie die umweltpolitische Sprecherin Nadine Hoffmann mitteilte, soll der Antrag in der Landtagssitzung in der kommenden Woche beraten werden. Mit der sogenannten befristeten raumordnerischen Untersagung soll verhindert werden, dass ungeordnet und über die Köpfe der Regionalplanung Bauanträge für Windräder eingereicht werden.