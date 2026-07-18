Nach gekipptem Redeverbot: Pro-Palästina-Demo in Frankfurt bislang friedlich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Etwa 200 bis 250 Menschen haben sich nach Schätzungen der Polizei in Frankfurt am Main zu einer Pro-Palästina-Demonstration versammelt. Bislang sei die Veranstaltung ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Angaben der Stadt zufolge waren im Vorfeld 400 Teilnehmende erwartet worden. Die Demonstration in der Innenstadt steht demnach unter dem Titel "Widerstand ist Völkerrecht; Palästina darf sich wehren, auch mit Steinen und Gewehren!".