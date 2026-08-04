Nach Fußball-WM: Vladimir Petkovic nicht mehr Trainer von Algerien

Berlin - Einen Monat nach dem Aus bei der Fußball-WM hat sich der Verband Algeriens von Nationaltrainer Vladimir Petkovic getrennt. Laut einer Mitteilung der Nordafrikaner erfolgte das Ende der Zusammenarbeit mit dem 62-Jährigen einvernehmlich. Der ehemalige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft hatte den Job in Algerien erst im Frühjahr 2024 übernommen. Eigentlich hatte er noch einen Vertrag bis 2028.