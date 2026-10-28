Mit Euphorie sind Michael, Thomas und Daniel Machts sowie Benjamin Ertel im Sommer vor fünf Jahren nach Oberhof gekommen. So schnell wie möglich wollten sie ihr Vorhaben, eines Bio-Hotels auf dem Areal von Ulbrichts Gästehaus, umsetzen. „Wir haben damals nicht ahnen können, wie langwierig das alles wird“, sagt Thomas Machts im Gespräch mit der Redaktion. Nun ist ein Meilenstein erreicht: Der Oberhofer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Bau des Hotels und den 14 Chalet-Häusern erteilt. „Wir sind froh, dass die Investoren so lange bei der Stange geblieben sind“, sagt der Oberhofer Bürgermeister Daniel Fischer.