Nach fristloser Kündigung: Gütliche Einigung zwischen Stadt Erfurt und Ex-Intendant

Erfurt (dpa/th) - Im Rechtsstreit um die außerordentliche Kündigung von Guy Montavon als Generalintendant des Theaters Erfurt haben die Stadt und der 64-Jährige nach langem Streit eine gütliche Einigung erzielt. Demnach endet Montavons Arbeitsverhältnis mit der Stadt zum 31. März dieses Jahres, teilte die Stadt Erfurt mit. Zuletzt hatte Montavon erklärt, dass er eine Abfindung ablehne und seinen früheren Arbeitsplatz zurückwolle. Teil der Einigung ist auch, dass die Stadt Erfurt nicht länger an den Gründen festhalte, die zur Kündigung des Intendanten geführt haben, heißt es weiter.