Er war auf einem guten Weg. Beim letzten Besuch bei Familie Moersch und Leonard, dem jüngsten der acht Geschwister, im Januar 2024 schien es, als könnte er endlich ein Leben führen, wie man es Kindern in seinem Alter wünscht. Ganz unbeschwert und vor allem gesund. Doch hat sich diese Hoffnung in den vergangenen Monaten wieder zerschlagen. Der Tumor in seinem Kopf ist noch immer da – und nicht nur das.