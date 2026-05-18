„Was ist denn Konversionstherapie“, fragt die ältere Damen mit Blick auf die Broschüre. Olga Ehrlich, Arnstadts Gleichstellungsbeauftragte, beantwortet die Frage gern, erklärt, dass es Menschen gibt, die meinen, Homosexualität könnte und müsste man heilen. „Dabei ist jeder Mensch gut so, wie er ist. Es ist egal, ob ein Mann Männer liebt oder eine Frau Frauen“, sagt sie. Solche Therapien gehörten verboten.