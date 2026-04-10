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  6. Neuer Ort für Mittelalterfest in Weißensee

Nach Feuer auf Burg Neuer Ort für Mittelalterfest in Weißensee

Infolge des Brands muss das Burgfest auf der Runneburg ausfallen. Aber es gibt einen Ausweichort für das Mittelalter-Spektakel.

Nach Feuer auf Burg: Neuer Ort für Mittelalterfest in Weißensee
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Nach dem Feuer besteht auf der Runneburg etwa die Gefahr, dass noch stehende Mauern des betroffenen Gebäudes einfallen; auch deshalb muss das ursprünglich dort geplante Burgfest in einen benachbarten Park umziehen. (Archivbild) Foto: Jacob Schröter/dpa

Weißensee (dpa/th) - Gute Nachricht für Fans von Mittelalter-Festen: Für das ursprünglich auf der brandgeschädigten Runneburg in Weißensee geplante Burgfest ist ein Ersatzort gefunden. Das Mittelalterfest mit Markt und Turnierspielen könne im in unmittelbarer Nähe der Burg gelegenen Park am Gondelteich stattfinden, wie der Veranstalter mitteilte. Das Datum für das Veranstaltungswochenende bleibe beim 25. und 26. April. 

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Auf der Runneburg brach in der Nacht zum 26. März ein Feuer aus und zerstörte Teile der Burganlagen. Wegen Untersuchungen und Sicherungsarbeiten, da möglicherweise Teile einstürzen könnten, kann das Gelände derzeit nicht genutzt werden.