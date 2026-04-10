Nach Feuer auf Burg: Neuer Ort für Mittelalterfest in Weißensee

Weißensee (dpa/th) - Gute Nachricht für Fans von Mittelalter-Festen: Für das ursprünglich auf der brandgeschädigten Runneburg in Weißensee geplante Burgfest ist ein Ersatzort gefunden. Das Mittelalterfest mit Markt und Turnierspielen könne im in unmittelbarer Nähe der Burg gelegenen Park am Gondelteich stattfinden, wie der Veranstalter mitteilte. Das Datum für das Veranstaltungswochenende bleibe beim 25. und 26. April.