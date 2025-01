Bei dem Feuer an Heiligabend waren 15 Menschen leicht verletzt worden, sie erlitten nach damaligen Angaben Rauchgasvergiftungen. Etwa 60 Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus dem Gebäude gebracht. Anschließend seien sie bei Verwandten oder in anderen Einrichtungen untergekommen, hieß es an Weihnachten. Teile des Gebäudes sind auch weiter unbewohnbar.