Öl-Geschäfte Trump spricht über Öl-Einnahmen, Venezuela zählt Todesopfer

Petro erklärte wenig später, er habe rund eine Stunde mit Trump gesprochen. "Ohne Dialog gibt es Krieg", sagte er vor Demonstranten bei einer Kundgebung für die Souveränität seines Landes. Kolumbien könne nun ruhig schlafen. Bei seinem ersten Gespräch mit dem US-Präsidenten seit dessen Amtsantritt sei es um die Themen Venezuela und den Drogenhandel gegangen. Er habe über die Fortschritte seines Landes im Kampf gegen Drogen gesprochen und sich für die eine direkte Kommunikation zwischen Washington und Bogotá eingesetzt.

Trump auf Frage zu Militäreinsatz gegen Kolumbien: "klingt gut"

Trump hatte am Sonntag vor Journalisten gesagt, Kolumbien sei "sehr krank" und werde von einem "kranken Mann" regiert, der es liebe, "Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen". Das werde er "nicht mehr lange machen", sagte Trump - ohne ins Detail zu gehen, was er konkret damit meinte. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob es einen Militäreinsatz gegen Kolumbien geben werde, antwortete Trump so: "Das klingt für mich gut." Kolumbien ist ein Nachbarstaat von Venezuela in Südamerika und gilt als wichtiger Produktionsstandort für Kokain.

Maduro und seine Frau Cilia Flores wurden nach der Festnahme durch US-Kräfte in Caracas in die USA gebracht, wo ihnen in New York wegen angeblicher Drogendelikte der Prozess gemacht werden soll.