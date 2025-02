Coburg - Ein Linienbus hat sich in Coburg ohne den Fahrer in Bewegung gesetzt und ist in einer Böschung gelandet. Zwei Menschen wurden dabei Polizei-Angaben zufolge leicht verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei war der Fahrer ausgestiegen, um nach einer Fehlermeldung im System nach der Ursache zu suchen. Dann sei der Bus plötzlich losgerollt.