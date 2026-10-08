Nach fast drei Jahrzehnten Viele Hinweise zu Mord an "Bierkönig"-Gründer auf Mallorca

Frankfurt/Main - Zum seit fast 30 Jahren ungeklärten Mord an Manfred Meisel, dem Gründer des "Bierkönigs" auf Mallorca, gibt es laut der Frankfurter Staatsanwaltschaft viele vielversprechende Hinweise. Die Tat war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... International". Bis Mitternacht seien deutlich mehr als 50 Hinweise eingegangen, teilt ein Sprecher der Frankfurter Staatsanwalt auf Anfrage mit. Sie kämen unter anderem aus dem damaligen unmittelbaren Umfeld von Meisel.