Nach fast 17 Jahren Ehe Thomas und Lisa Müller geben Trennung bekannt

Schnupperpraktikum im Landtag

Während Thomas Müller sich aus München verabschiedete und nach Kanada ging, zog es sie dann doch wieder in die Öffentlichkeit - allerdings in ganz neuer Funktion. Im Herbst 2025 machte sie ein Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner und trat daraufhin in die CSU ein.

"Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen und ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt", sagte Müller dem Radiosender Antenne Bayern. Es folgten Solo-Auftritte etwa beim Bundespresseball im April im Berliner Hotel "Adlon".

Thomas Müller glänzt derweil in Kanada, er ist einer der Leistungsträger der Vancouver Whitecaps und überzeugt sportlich regelmäßig. Bei der bevorstehenden Fußball-WM in Mexiko und Kanada werden auch die deutschen Fans ihn wieder regelmäßig sehen. Dann ist er im Reporterteam von MagentaTV unter anderem mit Jürgen Klopp, Laura Wontorra und Tom Kaulitz im Einsatz.

Zahlreiche Trennungen bei den WM-Helden von 2014

Auffällig ist: In den Jahren nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien scheiterten gleich mehrere prominente Beziehungen der Weltmeister. So trennten sich beispielsweise Manuel Neuer und seine damalige Partnerin Kathrin Gilch, Roman und Lisa Weidenfeller, Mats und Cathy Hummels, Sami Khedira und Lena Gercke oder auch Mesut Özil und Mandy Capristo.

Kurz nach der WM war auch Schluss bei Bastian Schweinsteiger und seiner damaligen Freundin Sarah Brandner. Erst im vergangenen Jahr gaben er und seine Frau Ana Ivanovic ihre Trennung bekannt. Nun folgt Schweinsteigers langjähriger Wegbegleiter Müller mit dem eigenen Liebes-Aus.