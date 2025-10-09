Ilie-Ioan Florea hatte einen Traum – er wollte gerne sein eigenes Restaurant führen. Schon während der Schulzeit in Rumänien sei der heutige Pizzabäcker der Gastronomie verfallen, habe akribisch gelernt, sparte sich etwas zusammen und zog nach Deutschland.

Vor etwa zwei Jahren startete er in Ilmenau schließlich durch und eröffnete das Lokal „Bad Bahnhof“ als Pizzaria. Ende 2025, nach etwas mehr als zwei Jahren, ist der Traum vorerst vorbei.