Der schreckliche Unfall beschäftigt viele Menschen: Ein Akku ist beim Transport im Rucksack explodiert und hat einen Mann aus Jüchsen schwer verletzt. Wie aus einem Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe hervorgeht, erlitt der 45-Jährige am 29. Juli Verbrennungen an 45 Prozent seines Körpers. Die Verletzungen reichen den Angaben zufolge tief ins Gewebe. Sein neunjähriger Sohn stand unmittelbar daneben und musste das Unglück mit ansehen.