Nach etwa 15.000 Kilometern Flaschenpost umrundet Großteil des antarktischen Kontinents

Bremerhaven - Eine Flaschenpost hat zwei Drittel des antarktischen Kontinents umrundet und dabei mindestens 15.000 Kilometer zurückgelegt. Ein Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) warf sie auf dem Rückweg von einer Forschungsexpedition im Februar 2023 in der Drake-Passage ins Meer – für seine Kinder, die Weihnachten ohne ihn verbracht hatten. Mehr als zwei Jahre später erhielt der Geowissenschaftler Johann Klages nun eine E-Mail aus Tasmanien, wie eine Sprecherin des Instituts in Bremerhaven berichtete. "Ich war wirklich baff und unsere Kinder natürlich auch", sagte Klages demnach.