Berlin - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht übt scharfe Kritik an Äußerungen aus dem Protestbündnis "widersetzen". Das Bündnis hatte nach den Protesten gegen den AfD-Parteitag am Wochenende "insbesondere mit Blick auf CDU und BSW" erklärt: "Das ist unsere explizite Warnung: Wenn ihr es wagt, den Faschisten an die Macht zu helfen, macht ihr euch zu unserem nächsten Aktionsziel." Wagenknecht meinte: "Das kann man als Aufruf zur Gewalt verstehen. Teile des linken Milieus kippen offensichtlich immer stärker in einen gewaltbereiten Autoritarismus, der mit demokratischen Grundwerten nichts mehr zu tun hat."