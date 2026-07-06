Berlin - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht übt scharfe Kritik an Äußerungen aus dem Protestbündnis "widersetzen". Das Bündnis hatte nach den Protesten gegen den AfD-Parteitag am Wochenende "insbesondere mit Blick auf CDU und BSW" erklärt: "Das ist unsere explizite Warnung: Wenn ihr es wagt, den Faschisten an die Macht zu helfen, macht ihr euch zu unserem nächsten Aktionsziel." Wagenknecht meinte: "Das kann man als Aufruf zur Gewalt verstehen. Teile des linken Milieus kippen offensichtlich immer stärker in einen gewaltbereiten Autoritarismus, der mit demokratischen Grundwerten nichts mehr zu tun hat."
Nach Erfurter Demonstrationen BSW weist "Aufruf zur Gewalt" zurück
dpa 06.07.2026 - 11:31 Uhr