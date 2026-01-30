Berlin/Erfurt - Für BSW-Generalsekretär Oliver Ruhnert ist noch nicht ausgemacht, ob Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) den Entzug seines Doktortitels politisch übersteht. "Wir als BSW halten es für richtig, dass auch für Mario Voigt die Grundlagen unseres Rechtssystems gelten", sagte Ruhnert der "Rheinischen Post". Voigt müsse sich aber selbst fragen, ob er "mit dem nun entstandenen Makel" die Koalition in Thüringen noch unbelastet führen könne. "Sollte die Entscheidung der TU Chemnitz auch gerichtlich bestätigt werden, wird der amtierende MP nicht zu halten sein", sagte Ruhnert der Zeitung.