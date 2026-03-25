Nach EM 2022: München bewirbt sich um Leichtathletik-WM

München - Nach der erfolgreichen Leichtathletik-EM 2022 wird sich München um die Weltmeisterschaft im Jahr 2029 oder 2031 bewerben. "Eine begeisternde WM in unserem ikonischen Olympiapark, das wäre ein Gewinn für den Sport, für unsere Stadtgesellschaft, für die internationale Strahlkraft Münchens und natürlich auch für unser großes Ziel, die Olympischen und Paralympischen Spiele wieder nach München zu holen", sagte die für Sport zuständige Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) nach der Entscheidung des Stadtrates.