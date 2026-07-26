Um die anstehende Saison in der Thüringenliga müsse sich der 1. Suhler SV keine großen Sorgen machen. Das meint jedenfalls Schweinas Trainer René Heger am Samstagnachmittag (25. Juli) nach dem für beide Mannschaften finalen Test vor dem offiziellen Fußballneustart am kommenden Wochenende. „Ich glaube, die Suhler sind mit dem Kolki gut genug eingestellt und werden auch gut genug eingestellt von ihm. Die wissen schon, was da auf sie zukommt und werden ihren Weg gehen“, sagt der 38-Jährige.