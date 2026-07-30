"Wir gehen nicht vom Saisonstart aus. Wir gehen auch nicht vom zweiten Heimspiel aus", sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weser-Stadion GmbH. "Aber in Richtung drittes Heimspiel glauben wir, dass wir dann eigentlich wieder den Block 53 vollumfänglich nutzen können."