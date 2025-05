Knapp eineinhalb Monate ist es her, dass Langfinger den Geldautomat in Stützerbach im Haus des Gastes aufgebrochen haben. Die Unbekannten waren gegen 1.10 Uhr gewaltsam in das Gebäude eingedrungen, offenbar über die Toiletten eingestiegen und haben den Automaten dann von hinten, also der Stelle, an der die Geldkassetten installiert sind, geknackt.