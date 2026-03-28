Die Gestaltung der Ilmenauer Kreisel – vier in der Kernstadt und einer im Ortsteil Langewiesen – ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Es gab mehrere Ideen, wer die Kreisel wie gestalten könnte, am Ende entschieden sich Stadt und Stadtrat für einen Gestaltungswettbewerb, dessen Beginn und Modalitäten aber noch mehrmals abgeändert und verschoben wurden. Nun soll es aber wirklich losgehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten: