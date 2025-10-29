Nach Ehe-Aus: Karat-Sänger Claudius Dreilich ist wieder verliebt

Berlin - Claudius Dreilich, Sänger der Band Karat, ist wieder verliebt. Seine neue Partnerin heiße Assol und sei 49 Jahre alt, berichtete der 55-Jährige der "SuperIllu". "Das Schöne ist: Assol tauchte nicht plötzlich in meinem Leben auf, sie kannte Karat und meine Geschichte bereits. Und sie wusste, auf was sie sich bei einem Künstler einlässt", berichtete Dreilich. Kennengelernt hätten sie sich über ihre Mutter, die am Merchandise-Stand der Band arbeitete.