Nach Duell mit Köln-Rhein-Ruhr: Reaktionen auf die Wahl Münchens als Olympia-Bewerber

Frank-Walter Steinmeier (Bundespräsident)

"Wenn wir als Team Deutschland an den Start gehen, dann haben wir beste Chancen, Gastgeber der Spiele zu werden."

Hendrik Wüst (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, CDU)

"Köln-Rhein-Ruhr hat seine Hausaufgaben gemacht und eine exzellente Bewerbung vorgelegt, am Ende entscheiden Nuancen."

Thomas Weikert (Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds)

"Heute ist ein guter Tag für den deutschen Sport. Am Ende des nationalen Prozesses steht mit München ein sehr guter Bewerber, der mit seinem Konzept Sportdeutschland am meisten überzeugt hat. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt: Wir werden mit München gemeinsam den nächsten Schritt gehen und Deutschland im internationalen Wettbewerb um die Olympischen und Paralympischen Spiele vertreten."

Ronald Rauhe (Sport-Staatsminister)

"Wir wollen und werden jetzt das IOC überzeugen - Deutschland ist bereit! Und das werden wir gemeinsam tun: Der DOSB an der Spitze des Sports, unser Kandidat und die Bundesregierung. Olympische und Paralympische Spiele inspirieren. Sie können ein ganzes Land in Bewegung bringen. Menschen verbinden. Mut machen. Ab heute gibt es eine deutsche Bewerbung. Die Bundesregierung steht fest dahinter."

"Der Kanzler ist sich bewusst, dass er jetzt in Aktion treten muss."

Jürgen Klopp (Fußball-Bundestrainer)

"Ich bin absoluter Olympia-Fan. Das hat mich mehr geprägt als andere Dinge. Die zwei Erinnerungen, die ich habe an meine Kindheit, ist 1972 Olympia (in München) und 1974 die Fußball-Weltmeisterschaft (in Deutschland). Eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung würde eine ganz neue Perspektive entwickeln. Es gäbe ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. In dem Moment, wenn man sich auf Olympia vorbereitet, wird das Land auf Vordermann gebracht, oder die Region. Ich wäre überzeugt davon, dass wir ein wundervolles Land wären, um Olympische Spiele stattfinden zu lassen, die Welt nach Deutschland einzuladen und unser schönstes Gesicht zu zeigen."

Idriss Gonschinska (Vorstandsvorsitzender Deutscher Behindertensportverband)

"Heute endet ein nationaler Wettbewerb, aber vor uns liegt eine noch größere gemeinsame Aufgabe. Wenn wir Olympische und Paralympische Spiele nach Deutschland holen wollen, müssen wir jetzt als Sportnation geschlossen auftreten. Die ausgewählte Bewerbung trägt ab sofort die Hoffnungen und Chancen des gesamten deutschen Sports. Deshalb sollten wir alle Kräfte bündeln und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Der DBS wird seinen Beitrag dazu mit voller Überzeugung leisten."

Ingo Weiss (Präsident des Deutschen Basketball Bundes)

"Ich bin schlichtweg begeistert, weil wir haben einen hervorragenden Kandidaten für Deutschland. Jetzt geht es daran, dass wir ab heute alle dafür kämpfen, alle dafür arbeiten und alles Mögliche tun, dass Deutschland eine Mehrheit bei der nächsten Wahl des IOC bekommt. Wir haben mit München einen Kandidaten, der alle Voraussetzung erfüllt und von daher glaube ich, dass wir gute Chancen haben. Und ich glaube sogar, dass wir sogar schon 1936 gute Chancen haben und auch 36 zeigen können, dass wir ein buntes vielfältiges Land sind."

Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern München)

"Das ist ein historischer Tag für die Sportstadt München - aber die Entscheidung heute war erst der Anpfiff. Jetzt beginnt die entscheidende zweite Halbzeit, und der FC Bayern wird München mit seiner internationalen Strahlkraft weiter mit voller Überzeugung zur Seite stehen. Der Weg bis zur Vergabe ist noch lang, aber wir bleiben am Ball: für München, für Bayern, für ganz Deutschland - und für Olympische wie Paralympische Spiele, die Menschen weltweit zusammenbringen."

Max Hartung (Sporthilfe-Vorstand)

"Ich freue mich, dass wir das als Sporthilfe unterstützen können. (...) Das wird sicher eine Gaudi!"

Christian Neureuther (Ex-Skirennfahrer)

"Das ist für München, Bayern, aber auch ganz Deutschland wichtig. Das muss man jetzt als Ziel sehen. (...) Wir müssen in ganz Deutschland den Geist von Olympia verbreiten. Ich war total überrascht und begeistert, welchen Stellenwert auch im ganzen Umfeld Olympia bekommen hat in Baden-Baden. Dass alle da waren, dass der Steinmeier, unser Bundespräsident, kommt, dass man dann noch ein Kuvert falsch aufmacht - also wunderbar!"

Jörg Ammon (Präsident Bayerischer Landes-Sportverband)

"Wir werden Deutschland im internationalen Wettkampf um Olympia nicht enttäuschen!"