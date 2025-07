Regensburg (dpa/lby) - Der Christopher Street Day (CSD) in Regensburg soll am Samstag in abgeänderter Form stattfinden. Wegen einer "abstrakten Gefährdungslage" hatte der Organisator die Veranstaltung umgeplant. Am Samstag soll es nun um 12.00 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Domplatz losgehen, wie die Polizei mitteilte.