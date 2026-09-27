Nach Drohnenangriffen Russlands Krieg kommt näher

Warschau/Berlin/Brüssel - Eine Gruppe von Männern und Frauen steht im Garten der deutschen Botschaft in Warschau vor Biwakzelten und olivgrünen Planen. Soldat Michal Szubert von Polens Territorialstreitkräften erklärt, wie man sich im Notfall mit einer Alu-Wärmefolie und einer Kerze warmhält. "Es geht nicht darum, dass es bequem ist. Es geht darum, dass Sie überleben." Botschaftsmitarbeiterin Susanne probiert es gleich aus. Sie kauert sich mit Teelicht und Folie auf den Rasen. "Ich wollte mal erleben, wie sich das anfühlt."