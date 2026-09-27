Nach Drohnenangriffen Russlands Krieg kommt näher

Pistorius: Bedrohung hat sich weiter zugespitzt

Die Sicherheit sei in Gefahr wie schon lange nicht, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius kürzlich im Bundestag. Der SPD-Politiker verweist dabei auch auf die sprengstoffbeladene Drohne über Litauen, die von Nato-Jets abgeschossen wurde, und den Anschlagsversuch auf dem Leipziger Flughafen Anfang August. Putin wolle den Menschen Angst machen, Deutschland müsse seine Verteidigungsfähigkeit schnellstmöglich weiter stärken.

Im Krisenfall eine Himmelsrichtung: "Gehen Sie nach Westen"

Vier Stunden dauert das Krisentraining der polnischen Armee für die Mitarbeiter der deutschen Botschaft. In dieser Zeit haben sie gelernt, wie man verdrecktes Wasser filtert, mit Birkenrinde ein Feuer macht - und warum ein Taschenmesser besser sein kann als ein teures Multitool. Nun kommt noch der Notfallrucksack dran. Auch ein Kompass gehört hinein, sagt der Ausbilder - sofern man damit umgehen kann. Im Krisenfall reicht eine Himmelsrichtung: "Gehen Sie nach Westen."