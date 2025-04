In der Nacht vom Freitag, 25. April, auf Samstag, 26. April, wurden in einem Mehrfamilienhauses In der Hutweide in Untermaßfeld drei Keller aufgebrochen. Daraus wurden zwei hochwertige Fahrräder sowie zwei Baustellenradios entwendet, von einem weiteren E-Bike wurden Teile abmontiert und mitgenommen. Die Meininger Polizei hatte nach der Mitteilung am Samstag Mittag einen ersten Verdacht – welcher sich bestätigen sollte.