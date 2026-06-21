Toronto - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus macht sich für Torjäger Deniz Undav in der Startelf der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM stark. "Ich glaube schon, dass man Undav jetzt von Anfang an bringen müsste - was die Leistung betrifft, was die Quote betrifft", schrieb der Weltmeister von 1990 in einer Kolumne bei Sky. Zudem lobte er, genau wie Ex-Bundestrainer Berti Vogts in seiner Kolumne für die "Rheinische Post" die Moral des DFB-Teams beim späten 2:1 (0:1)-Sieg am Samstag gegen die Elfenbeinküste.