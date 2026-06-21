Vogts: "Gegentor hat Spieler bei Ehre gepackt"

Vogts, der Europameister-Trainer von 1996, hatte nach eigener Aussage "trotz des 0:1-Rückstands keine Bedenken, dass es noch einen deutschen Sieg gibt." Das Gegentor sei sogar gut für die DFB-Elf gewesen, meinte er. "Es war ein Weckruf, mancher Spieler wird gesagt haben: "Moment mal, ich will gewinnen, dafür muss ich aber mehr machen." Es war spürbar, dass das Gegentor die Spieler bei der Ehre gepackt hat."