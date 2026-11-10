Der Fußball bietet Spieltag für Spieltag kuriose Szenen. Was sich allerdings beim Duell zwischen dem SV Germania Ilmenau und der BSG Wismut Gera ereignete, sucht seinesgleichen: Sowohl Ilmenaus Torhüter Samuel Ogbenna als auch sein Ersatzmann Tim Heyn sahen in der Schlussphase die Rote Karte. Ein derartiger Doppel-Platzverweis für zwei Torhüter einer Mannschaft wäre selbst in der Bundesliga ein Novum.