Der Fußball bietet Spieltag für Spieltag kuriose Szenen. Was sich allerdings beim Duell zwischen dem SV Germania Ilmenau und der BSG Wismut Gera ereignete, sucht seinesgleichen: Sowohl Ilmenaus Torhüter Samuel Ogbenna als auch sein Ersatzmann Tim Heyn sahen in der Schlussphase die Rote Karte. Ein derartiger Doppel-Platzverweis für zwei Torhüter einer Mannschaft wäre selbst in der Bundesliga ein Novum.
Nach Doppel-Rot Ilmenau-Stürmer auf den Spuren seines Großonkels
Gian Luca Schmidt 10.11.2026 - 14:21 Uhr