Nach «Diese Ochsenknechts» Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç mit neuer Reality-Show

München - Sie sind als Promi-Paar gestartet, haben sich noch vor der Geburt von Tochter Snow getrennt und drehen jetzt eine gemeinsame Reality-Doku. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (31) stehen seit Mitte September für das Format vor der Kamera, das Ende dieses Jahres auf Sky und WOW zu sehen sein wird. Die neue Reality-Doku begleite die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchte auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen, teilte der Sender Sky mit.