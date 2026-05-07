Nach Diebstahl aus Museum: Schatzsuche erfolglos - Keltengold bleibt verschwunden

Plate/Manching - Nach drei Tagen haben Ermittler die Suche nach einem in Bayern gestohlenen Goldschatz in Mecklenburg-Vorpommern beendet. Trotz des Einsatzes speziell trainierter Spürhunde sowie von Radar- und Röntgentechnik hätten die Beamten auf dem weitläufigen Areal in Plate bei Schwerin nichts gefunden, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts. Gesucht hatten die Ermittler auf dem Grundstück des Hauptverdächtigen und seiner Partnerin 411 Goldmünzen und einen Goldgusskuchen, die nach dem Diebstahl verschwunden geblieben waren.