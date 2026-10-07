Nach der Wahl in Berlin: Parteien suchen Einigung zum Thema Antisemitismus in Berlin

Rechnerisch möglich wäre auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD, falls Linke, Grüne und Sozialdemokraten nicht zueinanderfinden sollten. In der SPD ist auch über die Möglichkeit diskutiert worden, eine Minderheitsregierung aus Linke und Grünen zu tolerieren. Angesichts der Herausforderungen, die in Berlin anstehen, angefangen von der Notwendigkeit, einen neuen Haushalt aufzustellen, gilt das allerdings mindestens als problematisch.

Skepsis gegenüber Rot-Grün-Rot

Andererseits hat es für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis zuletzt viel Gegenwind gegeben. Der "Berliner Appell für Verantwortung" etwa warnte erst kürzlich vor einer Koalition mit der Linken.

Unter den rund 80 Erstunterzeichnern sind prominente Stimmen, darunter der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD), Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) und der einstige Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU).

"Es muss nach einer Regierungsmehrheit gesucht werden, die die Interessen möglichst breiter Teile der Gesellschaft abbildet und die gemeinsame Grundüberzeugungen zu Rechtsstaat und Demokratie hat. Das sehen wir bei einer rot-grün-roten Regierung nicht gegeben", heißt es in dem Appell.