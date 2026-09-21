Nach der Wahl in Berlin Linke will Berlin regieren und pocht auf Vergesellschaftung

Kurs der SPD nach Wahldesaster offen

Derweil leckt die Berliner SPD nach ihrem desaströsen Wahlergebnis ihre Wunden. Die Sozialdemokraten seien jahrzehntelang die "Berlin-Partei" gewesen, sagte Spitzenkandidat Krach. Das sei sie nun nicht mehr. "Deswegen geht es jetzt um den Wiederaufbau der Berliner SPD." Offen ist, wie es mit Krach selbst weitergeht.

Auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), die 2021 bis 2023 Regierende Bürgermeisterin war, forderte Aufarbeitung und Konsequenzen. Sie ist im neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr vertreten. Der langjährige SPD-Fraktionschef Raed Saleh, der sich seinerseits Kritik aus der Partei ausgesetzt sieht, sagte: "Die Menschen lassen sich nicht mehr mit inhalts- und haltungsleeren Phrasen der gescheiterten und abgewählten pragmatischen Politik der Mitte zukleben."

CDU in Wartestellung

Derweil will CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers (CDU) ein rechnerisch mögliches Bündnis mit Grünen und SPD im Blick behalten. "Wir sind zu jedem Zeitpunkt mit den Parteien der gesellschaftlichen Mitte gesprächsbereit, im Sinne unserer Stadt Verantwortung zu übernehmen", sagte er. "Das liegt aber nicht allein an uns." Zunächst sei es Aufgabe der Linken als Wahlsieger, Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung zu führen.