"Das Wahlergebnis, das ist ja sehr deutlich ausgefallen", räumte Dobrindt ein. "Man darf aber an der Stelle sagen, dass der Umgang mit einem Wahlergebnis auch sehr viel aussagt darüber, wie viel Äußerungen der Vergangenheit wert sind." Die meisten Parteien hätten gegenüber Islamisten und Antisemiten in den vergangenen Wochen eine sehr deutliche Haltung gezeigt. "Und jetzt kommt es auch darauf an, ob man diese Haltung auch bewahrt und gegenüber einer Linkspartei in Berlin, ausdrücklich einer Linkspartei in Berlin, die ganz offensichtlich Antisemiten und Extremisten in ihrem Umfeld duldet, ob man dann auch bereit ist, bei möglichen Regierungsbildungen diese Haltung auch zu bewahren, die man in den vergangenen Wochen immer deutlich gemacht hat", betonte der CSU-Politiker.