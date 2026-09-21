Bad Staffelstein - Nach dem Wahlsieg der Linkspartei in Berlin hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mögliche Koalitionspartner ermahnt, aus Antisemitismus-Vorwürfen gegen Teile der Partei die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Diejenigen, die als Koalitionspartner infrage kämen, seien "aufgefordert, sich mit dem, was wir im Wahlkampf erlebt haben an antisemitischen Äußerungen, an Unterstützung von Extremismus, das jetzt auch richtig zu bewerten und dann entsprechend auch zu handeln", sagte Dobrindt vor einer Fraktionsklausur der bayerischen CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Die Linkspartei in Berlin dulde "ganz offensichtlich Antisemiten und Extremisten in ihrem Umfeld".