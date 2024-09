Die Thüringer CDU will nach der Landtagswahl am Sonntag erste Gespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der SPD aufnehmen. Das sagte CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Montagabend nach einer Sitzung des Parteivorstands in Erfurt. Der Vorstand habe Parteichef und Spitzenkandidat Mario Voigt das einstimmige Votum erteilt, erste Gespräche mit diesen Parteien über eine mögliche Regierungsbildung zu suchen. Dabei soll es sich laut Herrgott jedoch weder um Sondierungs- noch um Koalitionsgespräche handeln. „Wir stehen am Anfang eines langen Prozesses der Regierungsbildung in Thüringen“, sagte Herrgott.