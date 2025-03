Nach der Wahl Bundestag sortiert sich neu

Ausschuss-Vorsitze

Der stärksten Oppositionsfraktion steht – so wird es traditionell gehandhabt – der Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss zu. Das wäre in der neuen Legislaturperiode die AfD. Die anderen Ausschussvorsitze werden nach einem bestimmten Mechanismus vergeben: Die größte Fraktion darf sich zuerst einen Ausschuss aussuchen, dann die zweitgrößte, die drittgrößte und so weiter. Das geht über mehrere Runden, bis die Vorsitze verteilt sind.

Normalerweise sind die Vorsitzenden damit ohne Abstimmung gesetzt. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode blieben der AfD die Posten aber verwehrt, weil in den ihnen zustehenden Ausschüssen Abstimmungen über den Vorsitz beantragt wurden und die AfD-Vertreter dann keine Mehrheit bekamen. Die Posten blieben unbesetzt. Ein Gang der AfD vor das Bundesverfassungsgericht führte nicht zum Erfolg. Der Streit dürfte in die nächste Runde gehen, wenn sich die Vorgänge in den Ausschüssen wiederholen.

Parlamentarisches Kontrollgremium

Die AfD will außerdem wieder im Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) vertreten sein. Dieses überwacht die Geheimdienste, bekommt Zugang zu sensiblen Informationen und tagt regelmäßig unter strenger Geheimhaltung in einem abhörsicheren Raum.

Von 2017 bis 2021 war die AfD mit dem früheren Oberstaatsanwalt Roman Reusch dort vertreten, danach nicht mehr, da ihre Kandidaten bei den entsprechenden Wahlen durchfielen. Auch das könnte sich im neuen Bundestag wiederholen.