Nach der Wahl Berliner Linke auf steinigem Weg zur Macht

Kann die Linke regieren?

Abgesehen von Wahlprogramm und Finanzen steht in Berlin noch eine offene Frage im Raum: Kann die Linke überhaupt Regierung? Von 2002 bis 2011 und von 2016 bis 2023 waren PDS beziehungsweise Linke in unterschiedlichen Konstellationen im Berliner Senat vertreten - zuletzt in einer rot-grün-roten Koalition unter SPD-Führung. Noch nie seit der Wiedervereinigung amtierte indes ein Vertreter oder eine Vertreterin der Linken im Roten Rathaus.

Und die Partei hat sich zuletzt stark verändert. Binnen zweieinhalb Jahren verdreifachte sie ihre Mitgliederzahl in Berlin auf 19.000, viele junge und radikaler eingestellte Menschen kamen dazu. Andererseits schieden viele frühere Amts- und Mandatsträger aus der Politik aus. Juristin Eralp, die Regierende Bürgermeistern werden möchte, sitzt erst seit fünf Jahren im Abgeordnetenhaus und hat keine administrativen Erfahrungen.

Unerfahrene Fraktion

Hinzu kommt: Nur 9 von 47 Abgeordneten der stark gewachsenen Linke-Fraktion waren schon im Landesparlament. Viele Neulinge sind unbekannt, andere vertreten beispielsweise Israel-kritische Positionen oder lehnen eine Regierungsbeteiligung ab. Offen ist, ob Eralp und Co-Fraktionschef Tobias Schulze oder führende neue Abgeordnete wie die Parteichefs Wolter und Schirmer den Laden in einer Koalition zusammenhalten können.