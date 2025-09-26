Am Samstag empfängt der SV 08 Steinach den Erlauer SV Grün-Weiß zum Landesklasse-Duell. Ein wirklich schnelles Wiedersehen, denn vor nur drei Wochen standen sich beide Vereine bereits im Landespokal an gleicher Stelle gegenüber. Hier setzten sich die Nullachter knapp mit 3:2 durch. Seitdem konnten die Steinacher ihre starke Form in der Liga mit zwei Siegen bestätigen, während Erlau auswärts noch ohne Punktgewinn ist.