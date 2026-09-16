Die Schwimmbadsaison ist um. Und sie ist, den ersten Einschätzungen nach, sehr gut gelaufen. Bis in den September rein konnten die Schwimmer im Bad in Kloster Veilsdorf noch ihre Runden drehen. Die Gemeinde sehnte indes auch das Saisonende herbei, denn nun geht es im Schwimmbad weiter. Nach der großen Sanierung des Beckens sind jetzt umfangreiche Arbeiten am Sozialgebäude und den Außenanlagen vorgesehen. Die Lose für Fenster, Außenanlagen, Putz und eine Rutsche fürs Babybecken sind im Gemeinderat bereits vergeben worden. Die Arbeiten sollen im September und Oktober über die Bühne gehen, schildert der Veilsdorfer Bürgermeister Stefan Ullrich.