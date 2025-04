Die Volleyballerinnen des Schwerin SC haben das erste Playoff-Halbfinale im Kampf um die deutsche Meisterschaft deutlich für sich entschieden. Der Favorit setzte sich am Samstag gegen den VfB Suhl mit 3:0(25:20, 25:14, 25:15) durch. Das zweite Spiel der Serie „best of three“ findet am 13. April (15.15 Uhr) in Suhl statt. Die Stimmen zum Spiel.