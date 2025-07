Der Schock sitzt noch immer tief. Bei der Belegschaft der Überlandwerke im unterfränkischen Mellrichstadt, doch auch in Südthüringen, woher der Täter stammt und woher viele Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers in der Rhön kommen. Schon am Mittwochabend hatte der Gemeinderat von Kaltennordheim seine Sitzung mit einer Schweigeminute zum gedenken der Opfer der Messerattacke eines 21-Jährigen am Dienstag begonnen. Eine 59-Jährige war bei dem Angriff am Dienstagmorgen ums Leben gekommen, zwei ihrer Kollegen wurden schwer verletzt.