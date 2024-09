Nach der Landtagswahl: SPD-Landeschef: Zu wenig Empathie für Weltsicht im Osten

"Ich hätte mir gewünscht, dass man hier in Berlin nicht erst an solchen Tagen erschrocken nach Thüringen blickt", ließ Maier Kritik an der Bundespolitik anklingen. "Gut wäre es gewesen, wenn alle demokratischen Parteien gewisse Dinge nicht gemacht hätten." Er nannte den Streit in der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP und den Umgang demokratischer Parteien miteinander. "Wer demokratische Parteien zum Hauptgegner erklärt, schadet der Demokratie", so der 57-Jährige, der derzeit Thüringer Innenminister ist, an die Adresse der CDU.